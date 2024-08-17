NYT: Трамп начал подготовку к дебатам с Харрис

REUTERS/Marco Bello/File Photo Бывший американский лидер и кандидат в президенты страны Дональд Трамп уже начал подготовку к предвыборным дебатам с вице-президентом США и кандидатом на пост главы государства Камалой Харрис, проведение которых запланировано 10 сентября, сообщает газета The New York Times.