Как сложилась судьба Ирины Мирошниченко

Ирину Мирошниченко без преувеличения можно назвать одной из самых красивых актрис своего времени. Она снялась в более чем 60 фильмах и сериалах, которые включают в себя культовые «Я шагаю по Москве», «Вам и не снилось», «Андрей Рублев» и множество других.
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