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Мы соседи по планете

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20 фильмов, которые заставят вас пустить слезу

20 фильмов, которые заставят вас пустить слезу

Все мы любим кино за ту бурю чувств и эмоций, которые оно способно в нас разбудить. От одного фильма хочется смеяться, от другого — обнять весь мир, а третий может заставить рыдать от сопереживания героям.

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