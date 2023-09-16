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«Сам сначала выучи»: Сатановский жестко ответил депутату Госдумы предложившему обязать детей учить в школах китайский язык

«Сам сначала выучи»: Сатановский жестко ответил депутату Госдумы предложившему обязать детей учить в школах китайский язык

Вообще идеи возникающие в головах наших законотворцев, порой вызывают не то что недоумение, а откровенный шок.

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Комментарии
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Андрей Васильченко
Изучение в обязательном порядке французского языка привело к войне с Францией.  Изучение немецкого - к войне с Германией. Сегодня идёт война с носителями английского языка. Пусть китайский язык изучают те, кому он действительно нужен для жизни и работы.
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6 час.
лл
лина любимцева
Сейчас сближение России и Китая сделают свое дело, что Китая станет  у нас больше. И знание языка не помешает. Так что, Сатановский поторопился с ответом.
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3 час.
Anna Gaidukova
Вы где найдете столько преподавателей? Английский-то преподавать некому.
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1 час.

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