«Сам сначала выучи»: Сатановский жестко ответил депутату Госдумы предложившему обязать детей учить в школах китайский язык
Вообще идеи возникающие в головах наших законотворцев, порой вызывают не то что недоумение, а откровенный шок.
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Изучение в обязательном порядке французского языка привело к войне с Францией. Изучение немецкого - к войне с Германией. Сегодня идёт война с носителями английского языка. Пусть китайский язык изучают те, кому он действительно нужен для жизни и работы.
Сейчас сближение России и Китая сделают свое дело, что Китая станет у нас больше. И знание языка не помешает. Так что, Сатановский поторопился с ответом.
Вы где найдете столько преподавателей? Английский-то преподавать некому.
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