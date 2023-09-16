«Сам сначала выучи»: Сатановский жестко ответил депутату Госдумы предложившему обязать детей учить в школах китайский язык

Андрей Васильченко

Изучение в обязательном порядке французского языка привело к войне с Францией. Изучение немецкого - к войне с Германией. Сегодня идёт война с носителями английского языка. Пусть китайский язык изучают те, кому он действительно нужен для жизни и работы.