Марочко: диверсионные группы ВСУ активизировались на Купянском направлении

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские ДРГ из-за улучшения погоды активизировались на купянском направлении.
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