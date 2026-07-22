Команды специальных управлений ФПС МЧС России борются за участие в финале соревнования по пожарно-спасательному спорту

Межрегиональные соревнования проходят во Владимирской, Иркутской и Челябинской областях. На стадионах Владимира, Ангарска, Снежинска и на базе специализированной пожарно-спасательной части в Иркутске участники из 35 команд со всей страны соревнуются за награды и звание сильнейших, а также за возможность пройти в финал и показать на всероссийском уровне свои навыки и умения.