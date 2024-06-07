В Перми предложили получать полезные вещества из борщевика

Специалисты факультета химии ПГНИУ подготовили методику получения из дозревших плодов всем известного борщевика Сосновского весьма полезного эфирного масла и собираются запатентовать ее — заявка на соответствующий патент и вся необходимая документация уже поданы.
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