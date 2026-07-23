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Царьград

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«Горький лук» для русскоязычных: как эстонская реклама вызвала гнев в Сети

«Горький лук» для русскоязычных: как эстонская реклама вызвала гнев в Сети

В Эстонии разразился скандал из-за антироссийской рекламы мясной продукции.Эстонская компания оказалась в центре скандала после публикации рекламы, содержащей оскорбительный подтекст в адрес русскоязычных жителей.

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