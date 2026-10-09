Прокуратура уволила нижегородского полицейского за подработку таксистом

Начальник отдела полиции в Нижнем Новгороде, осуществлявший подработку таксистом и курьером через аффилированное лицо, уволен за утрату доверия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ТО Американец приеха...
- A Началась паника: ...
- Юрист: за средний...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым