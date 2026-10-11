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Вечерний Новосибирск

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Легендарный автомобиль Руссо-Балт заметили на эвакуаторе в Новосибирске

Легендарный автомобиль Руссо-Балт заметили на эвакуаторе в Новосибирске

Лимузин Руссо-Балт образца 1912 года выпуска восстановили по оригинальным образцам в Новосибирске. На днях легенду бережно и нежно перевезли на эвакуаторе из автопарка музея «Галерея времени» в ТРЦ «Аура» для премьеры фильма «Битва моторов».

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