Легендарный автомобиль Руссо-Балт заметили на эвакуаторе в Новосибирске

Лимузин Руссо-Балт образца 1912 года выпуска восстановили по оригинальным образцам в Новосибирске. На днях легенду бережно и нежно перевезли на эвакуаторе из автопарка музея «Галерея времени» в ТРЦ «Аура» для премьеры фильма «Битва моторов».