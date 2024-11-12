Рогов сообщил о подготовке ВСУ удара по дамбе в Запорожской области

Есть оперативные данные, что ВСУ готовят массированный удар по дамбе в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 12 ноября РИА Новости.