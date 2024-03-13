Цирк уехал - клоуны остались. Выборы, выборы! Кандидаты - чу́дные . Счастливые часов не выбирают.
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Цирк уехал - клоуны остались. Выборы, выборы! Кандидаты - чу́дные . Счастливые часов не выбирают.