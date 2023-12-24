«Блок-посты в каждом городе»: украинский боевик угрожает тотальным отловом свежего мяса для ВСУ (ФОТО)

«С 28.12 в каждом городе и области будут установлены контрольные блок-посты, мы принимается за мобилизацию», — угрожает командир пулеметчиков 72-й омбр Назарий Кишак «…Мажоры, дети пафосных деятелей, блоггеры, все попавшиеся пойдут в пехоту.