Русская весна
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Русская весна

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  • Юрий Зубрин
    Я так понимаю,что этому ....поставлена задача освободить территорию от населения!«Блок-посты в каж...
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«Блок-посты в каждом городе»: украинский боевик угрожает тотальным отловом свежего мяса для ВСУ (ФОТО)

«Блок-посты в каждом городе»: украинский боевик угрожает тотальным отловом свежего мяса для ВСУ (ФОТО)

«С 28.12 в каждом городе и области будут установлены контрольные блок-посты, мы принимается за мобилизацию», — угрожает командир пулеметчиков 72-й омбр Назарий Кишак «…Мажоры, дети пафосных деятелей, блоггеры, все попавшиеся пойдут в пехоту.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Свежее мясо есть в свинарнике!
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8 час.
ВИ
Владимир Иванов
зеленский помогает истребить украинский народ,зная что не победит.
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6 час.
Ю
Юрий Зубрин
Я так понимаю,что этому ....поставлена задача освободить территорию от населения!
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2 час.

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