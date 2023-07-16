Субботнее: Fox News: Байден попытался укусить маленькую девочку перед отъездом из Финляндии

Видать очень вкусная кровь у финской девочки, вот и не выдержал, а что хотите, вокруг него сплошные пидоры, даже тампончик, что бы заварить не найдёшь🤣🤣🤣

Дима

Утро красит нежным светом Стены древнего Кремля, Просыпается с рассветом Вся Советская земля. Холодок бежит за ворот, Шум на улицах сильней. С добрым утром, милый город,- Сердце Родины моей! Кипучая, Могучая, Никем непобедимая,- Страна моя, Москва моя - Ты самая любимая! Разгорелся день веселый, Морем улицы шумят, Из открытых окон школы Слышны крики октябрят. Май течет рекой нарядной По широкой мостовой, Льется песней необъятной Над красавицей Москвой. День уходит, и прохлада Освежает и бодрит. Отдохнувши от парада, Город праздничный гудит. Вот когда встречаться парам! Говорлива и жива - По садам и по бульварам Растекается Москва. Стала ночь на день похожей, Море света над толпой. Эй, товарищ! Эй, прохожий!- С нами вместе песню пой! Погляди,- поет и пляшет Вся Советская страна... Нет тебя светлей и краше, Наша красная весна! Голубой рассвет глядится В тишину Москвы-реки, И поют ночные птицы - Паровозные гудки. Бьют часы Кремлевской башни, Гаснут звезды, тает тень... До свиданья, день вчерашний, Здравствуй, новый, светлый день! Кипучая, Могучая, Никем непобедимая,- Страна моя, Москва моя - Ты самая любимая! Василий Лебедев-Кумач.