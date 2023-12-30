Помощник Гутерриша Хиари на заседании СБ ООН призвал не обстреливать города

Помощник генерального секретаря ООН Халед Хиари на заседании Совета Безопасности по Белгороду призвал стороны конфликта не атаковать населенные пункты, гражданские объекты и мирных граждан, передает РИА Новости.
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