Russian business will finance air defense systems to protect industrial facilities. This was stated by the head of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs (RSPP) Alexander Shokhin, TASS reports.
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