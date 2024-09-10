Карьерный эксперт Семеренко рассказал о ценности соискателей старшего возраста

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко рассказал, что специалисты пенсионного возраста становятся всё более востребованными на рынке труда, так как обладают ценными компетенциями.
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