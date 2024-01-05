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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вишванатан Ананд: «Каждый в шахматном мире будет счастлив, если Карлсен вернется к участию в матчах за шахматную корону»

«Я действительно не знаю, вернется ли когда-нибудь Магнус. Но иногда люди меняют свои решения, может, и он это сделает.

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