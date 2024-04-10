Побежали таджики, узбеки, киргизы на родину!

ИН

Ирина Некрасова

"Первое и самое очевиднее, что после массового оттока мигрантов, демографическая яма будет увеличиваться. Ведь многие чиновники для подправки статистики вписывали многих мигрантов, для повышения демографии по регионам". Засыпать демографическую яму кишлачным сбродом?!?! Да наши чиновники россине вообще или ждуны, которые набьют карманы взятками с миллионов пришельцев и свалят в "райские сады" Запада, оставив нас в "джунглях" на растерзание чернож... оким дикарям?!