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Побежали таджики, узбеки, киргизы на родину!

Побежали таджики, узбеки, киргизы на родину!

Побежали Таджики, Узбеки, Киргизы на родину! Ломанулись кто, куда и начали уезжать из России. Отток мигрантов Закономерность, так или иначе, она есть во всем.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Скатертью им  дорога!!  И ведро воды вслед...
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3 час.
Nikolay Stepanov
Можно и ускорить процесс. По примеру Гитлера окончательно решить вопрос: азиатская морда - пуля в лоб.
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2 час.
ИН
Ирина Некрасова
&quot;Первое и самое очевиднее, что после массового оттока мигрантов, демографическая яма будет увеличиваться. Ведь многие чиновники для подправки статистики вписывали многих мигрантов, для повышения демографии по регионам&quot;. Засыпать демографическую яму кишлачным сбродом?!?! Да наши чиновники россине вообще или ждуны, которые набьют карманы взятками с миллионов пришельцев и свалят в &quot;райские сады&quot; Запада, оставив нас в &quot;джунглях&quot; на растерзание чернож... оким дикарям?!
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1 час.

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