Побежали Таджики, Узбеки, Киргизы на родину! Ломанулись кто, куда и начали уезжать из России. Отток мигрантов Закономерность, так или иначе, она есть во всем.
Побежали таджики, узбеки, киргизы на родину!
Комментарии
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лл
лина любимцева
Скатертью им дорога!! И ведро воды вслед...
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3 час.
Nikolay Stepanov
Можно и ускорить процесс. По примеру Гитлера окончательно решить вопрос: азиатская морда - пуля в лоб.
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2 час.
ИН
Ирина Некрасова
"Первое и самое очевиднее, что после массового оттока мигрантов, демографическая яма будет увеличиваться. Ведь многие чиновники для подправки статистики вписывали многих мигрантов, для повышения демографии по регионам". Засыпать демографическую яму кишлачным сбродом?!?! Да наши чиновники россине вообще или ждуны, которые набьют карманы взятками с миллионов пришельцев и свалят в "райские сады" Запада, оставив нас в "джунглях" на растерзание чернож... оким дикарям?!
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1 час.
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