Можно сколько угодно критиковать хрущевки за устаревшие планировки, крошечные кухни, плохую звукоизоляцию и сомнительную долговечность.
Эти 2 хрущёвки меня удивили! Смотрите, что придумали люди — 20 фото
Комментарии
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Владимир Аверков
обычная реклама дизайнера...из 30метров 60 не сделаешь....и спать в будке-так себе удовольствие...
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23 час.
VB
Vasiliy Belokurov
Когда не имеешь того, что любишь...любишь то, что имеешь!
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22 час.
ЕП
Елена Павлова
У второй,конечно,для меня лично,немного мордовские оттенки.Суб ективный взгляд .Первая лучше.
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10 час.
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