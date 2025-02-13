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Квартира, дом, дача

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Эти 2 хрущёвки меня удивили! Смотрите, что придумали люди — 20 фото

Эти 2 хрущёвки меня удивили! Смотрите, что придумали люди — 20 фото

Можно сколько угодно критиковать хрущевки за устаревшие планировки, крошечные кухни, плохую звукоизоляцию и сомнительную долговечность.

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Комментарии
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Владимир Аверков
обычная реклама дизайнера...из 30метров 60 не сделаешь....и спать в будке-так себе удовольствие...
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23 час.
VB
Vasiliy Belokurov
Когда не имеешь того, что любишь...любишь то, что имеешь!
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22 час.
ЕП
Елена Павлова
У второй,конечно,для меня лично,немного мордовские оттенки.Суб ективный взгляд .Первая лучше.
Ответить
10 час.
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