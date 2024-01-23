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Татьяна Арно состоит в отношениях с главврачом Коммунарки

Татьяна Арно состоит в отношениях с главврачом Коммунарки

Телеведущую Татьяну Арно подозревают в отношениях с главным врачом Коммунарки Денисом Проценко Ведущую культового шоу «Розыгрыш» Татьяна Арно подозревают в романтических отношениях с главным врачом Коммунарки Денисом Проценко.

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