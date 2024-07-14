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Антимигрантские рейды ничего не изменили. Пора сажать тех, кто везёт их в Россию

Антимигрантские рейды ничего не изменили. Пора сажать тех, кто везёт их в Россию

Общество ошибочно посчитало, что после мероприятий по выявлению нелегалов, которые прошли по всей стране, гости из ближнего зарубежья должны были умерить свой пыл и жить в России строго по закону.

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Комментарии
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ОКСАНА ГОР оксана гор
Господи! Какие рожи на фото! Смотреть страшно.
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3 час.
ОКСАНА ГОР оксана гор
Тут дают совет вешать их на березах, столбах и т.д. Зачем писать о том, чего никогда не будет. А вот Госдура удивляет. Почти все умные проекты законов, ужесточающие мигрантов ,отклонила.А они,кроме палок и примитивной физической силы, ничего не поймут. Значит, нужны крайние меры.. Читаю-&quot; Были проведены рейды по всей стране...&quot; И в конце везде кода- высланы 10,45,13,29 мигрантов. Ржунемогу. Класс!
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3 час.
Лев Сивохин
С мигрантами только так- пусть битие определяет сознание. А вообще-то надо взять на вооружение опыт ОАЭ или Белоруссии.
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3 час.

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