Антимигрантские рейды ничего не изменили. Пора сажать тех, кто везёт их в Россию

ОКСАНА ГОР оксана гор

Тут дают совет вешать их на березах, столбах и т.д. Зачем писать о том, чего никогда не будет. А вот Госдура удивляет. Почти все умные проекты законов, ужесточающие мигрантов ,отклонила.А они,кроме палок и примитивной физической силы, ничего не поймут. Значит, нужны крайние меры.. Читаю-" Были проведены рейды по всей стране..." И в конце везде кода- высланы 10,45,13,29 мигрантов. Ржунемогу. Класс!