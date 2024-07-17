Беспрецедентный случай на фронте: Самолёт британских ВВС безнаказанно облетел всю ЛБС и скрылся

Самолёт британских ВВС каким-то образом оказался в зоне боевых действий. Цели не ясны. Однако это беспрецедентный случай на фронте – в машине узнали учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1, который безнаказанно облетел всю линию боевого соприкосновения и скрылся.