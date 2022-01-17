«Русский грипп» 1890-х годов дал разгадку к развитию пандемии коронавируса

Четыре волны пандемии, сухой кашель, сильная головная боль и лихорадка как основные симптомы заболевания – такие характеристики соответствуют не только современному коронавирусу, но и распространившемуся в Европе в 1890-х годах «русскому гриппу».
Четыре волны пандемии, сухой кашель, сильная головная боль и лихорадка как основные симптомы заболевания – такие характеристики соответствуют не только современному коронавирусу, но и распространившемуся в Европе в 1890-х годах «русскому гриппу».
Свежие комментарии