Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Панов
    Милая где ты так перетрудилась?.Кудрявцева заявил...
  • wladimir gerdt
    И от какой партии это мутация?Депутат с Урала М...
  • andmitry
    Володин никто, партфункционер, и доверия его мнению, у меня лично нетВолодин спрогнози...

«Русский грипп» 1890-х годов дал разгадку к развитию пандемии коронавируса

«Русский грипп» 1890-х годов дал разгадку к развитию пандемии коронавируса

Четыре волны пандемии, сухой кашель, сильная головная боль и лихорадка как основные симптомы заболевания – такие характеристики соответствуют не только современному коронавирусу, но и распространившемуся в Европе в 1890-х годах «русскому гриппу».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх