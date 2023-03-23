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Медведев: Китай уже стал экономикой номер один в мире, что признали даже США

Медведев: Китай уже стал экономикой номер один в мире, что признали даже США

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ заявил, что экономикой номер один в мире уже стал Китай.

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