Ведяхин: 72% молодежи Индии считают Россию ведущим партнером на ближайшие 10 лет

Большая часть молодежи в Индии (72%) считают Россию ведущим партнером на ближайшие 10 лет, сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин со ссылкой на исследование Observer Research Foundation (ORF) на сессии Сбера в рамках XI Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).