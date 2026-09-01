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Ведяхин: 72% молодежи Индии считают Россию ведущим партнером на ближайшие 10 лет

Ведяхин: 72% молодежи Индии считают Россию ведущим партнером на ближайшие 10 лет

Большая часть молодежи в Индии (72%) считают Россию ведущим партнером на ближайшие 10 лет, сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин со ссылкой на исследование Observer Research Foundation (ORF) на сессии Сбера в рамках XI Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

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