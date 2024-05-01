РЕН ТВ начинает показ сериала "Зло" о преступлениях эпохи СССР

Сегодня на РЕН ТВ стартует марафон сериала "Зло", мы покажем все серии сразу. История самых загадочных преступлений 80-х, в том числе знаменитого "Бриллиантового дела", восстановленная с документальной точностью.
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