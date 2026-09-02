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Москва обеспечила регионам России доступ к быстрой меддиагностике

Москва обеспечила регионам России доступ к быстрой меддиагностике

Московские ИИ-сервисы обрабатывают четверть всех медицинских снимков в России. С момента запуска через «МосМедИИ» прошли более 18 миллионов исследований со всей страны, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в «Максе» .

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