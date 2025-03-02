Стармер призовет европейцев принять новую реальность

Global Look Press/Juliane Sonntag/www.imago-images.de Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на саммите в Лондоне будет убеждать европейских лидеров принять новую реальность и увеличить расходы на оборону, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.