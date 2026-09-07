Дети сотрудников МВД в День знаний почувствовали себя настоящими следователями

"112" Почувствовать себя настоящими следователями, посмотреть на работу служебных собак и даже прицелиться из гранатомета смогли дети сотрудников органов внутренних дел на масштабном празднике ко Дню знаний.
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