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Журнал о бизнесе и инвестициях

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IIHF оштрафовала Федерацию хоккея России за выступление Федотова в КХЛ

Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) наложил на Федерацию хоккея России (ФХР) штраф в 1 млн швейцарских франков ($1,1 млн) за выступление вратаря Ивана Федотова в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2023/24 в составе московского ЦСКА.

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