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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Станкович о позиции Литвинова: «Перед линией обороны. Он очень умный игрок, умеет быстро адаптироваться. Сразу читает игровые ситуации» 

Главный тренер «Спартака» высказался после матча Фонбет Кубка России с «Динамо» (3:0). — Литвинов снова сыграл на позиции центрального защитника.

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