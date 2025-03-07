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Путин: Нам ничего чужого не нужно, но мы своё не отдадим — 1107-й день СВО

Путин: Нам ничего чужого не нужно, но мы своё не отдадим — 1107-й день СВО

Россия не собирается никому уступать, она выбирает такой вариант мира, который бы обеспечил спокойствие и стабильное развитие для нашей страны на длительную историческую перспективу, заявил 6 марта президент Владимир Путин, подчеркнув при этом, что России ничего чужого не нужно, но и своего она не отдаст.

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