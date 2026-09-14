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Какие меры поддержки и выплаты есть в Российской Федерации и субъектах Российской Федерации для пострадавших при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера?

Национальное законодательство сформировало комплексную систему правовых, организационных и финансовых механизмов, позволяющих обеспечить граждан своевременной материальной, социальной, медицинской и иной помощью.

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