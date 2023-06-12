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Матвиенко призвала окончательно освободиться от иллюзий относительно Запада, считающего, что Россия чужда европейской цивилизации

Матвиенко призвала окончательно освободиться от иллюзий относительно Запада, считающего, что Россия чужда европейской цивилизации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала окончательно освободиться от иллюзий относительно Запада, который полагает, что Россия чужда европейской цивилизации.

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