Джон Терри: «Роналду – лучший пример для молодых игроков. Криштиану в числе лучших, где бы он ни был. Один из лучших в истории наряду с Месси»

«Собираюсь расстроить пару человек, но, думаю, мне придется выбрать Роналду. Когда вы говорите, возможно, о лучшем в истории – вероятно, это он и Месси, – Криштиану должен быть в моей команде Роналду делал это (забивал и хорошо играл – Sports.