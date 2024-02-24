Джон Терри: «Роналду – лучший пример для молодых игроков. Криштиану в числе лучших, где бы он ни был. Один из лучших в истории наряду с Месси»

«Собираюсь расстроить пару человек, но, думаю, мне придется выбрать Роналду. Когда вы говорите, возможно, о лучшем в истории – вероятно, это он и Месси, – Криштиану должен быть в моей команде Роналду делал это (забивал и хорошо играл – Sports.
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