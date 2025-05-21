Прошло исследование: найдено необычное лекарство от проблем с пищеварением

В борьбе с язвенным колитом может помочь экстракт земляничного дерева.Средиземноморское растение, известное как земляничное дерево (Arbutus unedo), имеет потенциал стать новым средством в лечении язвенного колита — одного из видов воспалительных заболеваний кишечника.