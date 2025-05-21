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Прошло исследование: найдено необычное лекарство от проблем с пищеварением

Прошло исследование: найдено необычное лекарство от проблем с пищеварением

В борьбе с язвенным колитом может помочь экстракт земляничного дерева.Средиземноморское растение, известное как земляничное дерево (Arbutus unedo), имеет потенциал стать новым средством в лечении язвенного колита — одного из видов воспалительных заболеваний кишечника.

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