Росавиация усилила мониторинг за аэропортами и авиакомпаниями из-за непогоды

В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые ожидаются 26-27 ноября в Центральном федеральном округе, Росавиация и Госкорпорация по организации воздушного движения (ОрВД) усилили контроль за деятельностью аэропортов и авиакомпаний.
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