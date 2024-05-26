Актера «Улиц разбитых фонарей» Романа Жилкина задержали у отделения полиции

За нарушение общественного порядка Актера Романа Жилкина, известного по ролям в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей», задержали в Санкт-Петербурге за нарушение общественного порядка у отделения полиции.
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