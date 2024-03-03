СЕО Zap Джек Маллерс: «Биткоин — самые твердые деньги в мире»

В ходе выступления на конференции Bitcoin Atlantis на Мадейре генеральный директор компании Zap владеющей платежным сервисом Strike, высказал мнение, что биткоин является наиболее устойчивой валютой в истории человечества.
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