SUSANIN
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SUSANIN

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Жителей Удмуртии приглашают подготовиться к «Диктанту Победы»

Жителей Удмуртии приглашают подготовиться к «Диктанту Победы»

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии смогут подготовиться и написать «Диктант Победы» (6+). Сам диктант пройдёт 25 апреля 2025 года20 марта в Национальном музее Удмуртии имени Кузебая Герда стартовал «Открытый лекторий».

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