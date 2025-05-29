Как советские морпехи уничтожили десант США на Кубу в 1961 году

Кубинский лидер Фидель Кастро изначально не устраивал Вашингтон. В итоге в 1960 году американский президент Дуайт Эйзенхауэр принял решение провести на острове Свободы военную операцию для свержения неугодного диктатора.
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