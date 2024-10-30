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Автоверсты

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  • Александр Котов
    сам то читал что написал?Катализатор: удал...
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    А может лучше пересмотреть правила, что бы не морочить головы водителям.Объезд припаркова...
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Седан Roewe D7 поставил рекорд дальности хода для подзаряжаемых гибридов

Седан Roewe D7 поставил рекорд дальности хода для подзаряжаемых гибридов

﻿﻿Прошлым летом Chery установила новый рекорд пробега для гибридного кроссовера. Их бензино-электрический внедорожник Chery Fengyun T10 может проехать 2100 километров на одной зарядке, установив мировой рекорд Гиннеса.

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