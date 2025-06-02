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Виктория Савельева: “Цифровые двойники – это как аватары для бизнеса, которые помогают проверить гипотезы”

Виктория Савельева: “Цифровые двойники – это как аватары для бизнеса, которые помогают проверить гипотезы”

Эксперт по внедрению технологии цифровых двойников в производственные и бизнес-процессы рассказала, что представляет из себя эта передовая система и каким образом она способствует повышению эффективности компаний.

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