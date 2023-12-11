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Самолет из Нью-Йорка экстренно сел в Петербурге из-за буйного пассажира

Самолет из Нью-Йорка экстренно сел в Петербурге из-за буйного пассажира

Авиарейс из Нью-Йорка в Ташкент был прерван из-за буйного пассажира на борту, самолет компании Uzbekistan Airways экстренно сел в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба авиаперевозчика в Telegram-канале.

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