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Военное обозрение

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Из России с любовью: Всемирный фестиваль молодежи на берегу Черного моря

Из России с любовью: Всемирный фестиваль молодежи на берегу Черного моря

Иностранцам за отказ посещать ВФМ-2024 предлагали деньги и угрожали, что не впустят обратно домой. Нужна ли другая реклама для масштабного события в сочинском «Сириусе», собравшем молодых и инициативных из 190 стран мира.

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