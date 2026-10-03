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Пятый канал

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Ушел из жизни обладатель Кубка Стэнли Лайл Оделайн

Ушел из жизни обладатель Кубка Стэнли Лайл Оделайн

Канадский хоккеист Лайл Оделайн, завоевавший Кубок Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» в 1993 году, умер в возрасте 58 лет.

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