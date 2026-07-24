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Антифашист

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Адвокат напомнил россиянам: извинительное видео в полиции — требование незаконное

Адвокат напомнил россиянам: извинительное видео в полиции — требование незаконное

Граждане России не обязаны записывать на камеру «извинительные видео» в отделении полиции. Об этом предупредил адвокат Сергей Жорин, подчеркнув, что подобные требования не имеют никакого правового обоснования.

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