В России резко выросли продажи новых Toyota, BMW и Mercedes

Основатель «Автостата» Сергей Целиков поделился итогами мая 2025 года среди «глобальных» брендов. Если оставить за скобками автопроизводителей из Китая, России и Беларуси, то продажи в последний весенний месяц год от года выросли на символические 2%, хотя рынок в целом упал на 28%.