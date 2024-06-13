Электронные ракетные пуски осуществлены в ходе учений нестратегических ядерных сил

Личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа в ходе второго этапа учений нестратегических ядерных сил отработал учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район.
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